"Людей можна було врятувати!" Пожежники шокували одкровенням про трагедію в Одесі

Людей, які загинули під час пожежі в Одеському економічному коледжі не змогли врятувати через брак у екстреної служби необхідного для цього спецобладнання.

Таке зізнання прозвучало в сюжеті ТСН. Трагедія розкрила крім героїзму пожежників також і недостатнє їх професійне оснащення (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що рятувальники швидко прибули на місце НП, проте у них не було спеціальних батутів, якими могли б ловити людей, коли ті стрибали з вікон, не вистачало драбин, взуття і навіть звичайних оцинкованих відер.

Рятувальники шокували одкровенням про пожежу в Одесі

"Як показує досвід цієї пожежі, то напевно я б не відмовився від батутів, щоб у мене в підрозділі вони були, але за штатом їх немає", – прокоментував начальник ГУ ДСНС України в Одеській області Віктор Федорчак.

Інші рятувальники також зізналися, що з забезпеченням – біда. За їх словами, потреба є у всьому – нових авто, шоломах, підшоломниках і рукавицях.

"Індивідуальні ліхтарі ми купуємо за свій рахунок. Всього цього не вистачає. Захисний одяг ми ремонтуємо. Я собі купував, домовлявся через друзів. Вони мені з-за кордону подарували одяг. Він б/у, але з Англії", – розповів начальник варти 18-ої частини Дніпра Костянтин Губаренко.

Рятувальники шокували одкровенням про пожежу в Одесі nrcu.gov.ua

"Бракує найзвичайнішого, форми, оснащення. Ми писали начальству, і в Київ уже багато разів. Просто хочемо, щоб на нас звернули увагу, ми ж рятуємо життя", – додав рятувальник Павло Романчук.

"У керівництві ж Державної служби з надзвичайних ситуацій проблем не приховують, але говорять не охоче. Адже, оснащення чи ні, на виклики рятувальники реагують кожного дня. З пожежі в Одесі 12 осіб вони врятували сходовими клітками, 10 – групами з кисневими масками, і ще 18 – за допомогою драбин і автопідйомників. Пошукова операція триває – цілодобово", – резюмували в ТСН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня стало відомо про смерть пожежника Сергія Шатохіна, якого при падінні з вікна збила студентка, що стала першою жертвою НП.

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