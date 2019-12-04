Пожежа в Одесі: названо кількість зниклих безвісти

Рятувальники та інші служби станом на 16:00 4 грудня не можуть встановити місцеперебування п'ятьох людей, які могли бути у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу під час пожежі.

Йдеться про двох студентів і трьох працівників коледжу. Про це повідомляє відділ зв'язків із засобами масової інформації Міністерства освіти і науки України.

"За даними керівництва закладу, зараз додатково уточнюється місцеперебування двох студентів і трьох працівників бухгалтерії установи", – йдеться у зверненні Міністерства охорони здоров'я.

Пожежа в одеському коледжі

Також у міністерстві висловлюють співчуття близьким загиблої викладачки коледжу Анни Бородюк, а ще всім потерпілим та їхнім родинам.

В Одесу вже виїхав генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОЗ Олег Шаров, який допомагатиме ефективно реагувати на потреби навчального закладу, враховуючи допомогу, яку може надати міністерство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 4 грудня в одеському коледжі спалахнула масштабна пожежа. Займання виникло на третьому поверсі 6-поверхової будівлі. Менш ніж за годину вогонь охопив чотири поверхи, горище й дах будинку. За непідтвердженими даними, НП виникла через несправну проводку, яку не змінювали понад півстоліття. За офіційною інформацією, внаслідок трагедії одна людина загинула, а ще 21 особа, зокрема 8 студентів, були госпіталізовані.

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