"М'яких хмарок, Кирюшо": рідні згорілого Одесі студента зворушили спогадами

Рідні Кирила Трофимчука, який загинув при пожежі в Одеському економічному коледжі, зворушили спогадами про підлітка.
Мати студента Олена Трофимчук розповіла, що тіло її сина відправили на експертизу ДНК. Дата і час похорону поки невідомі.
Сестра хлопця розмістила в Facebook фото з братом. Під знімком, на якому вони обіймаються, дівчина залишила зворушливий вірш. "Горе світ весь затьмарило, і померк сонця світ. Брате, покинув ти нас, досі не вірю, що тебе в житті цьому поряд із нами немає. Наша скорбота безмежна..." – написала Ганна.
Рідні загиблого в Одесі студента зворушили спогадами
Facebook Ганни Трофимчук
Спогадами про загиблого підлітка поділилася також знайома родини, волонтерка Катерина Колесникова. Вона нагадала, що Кирило, як і його брат Ілля, пішов із життя в 16 років. У Іллі була саркома Юінга і він помер у 2018 році.
"Відразу хочу сказати, мені такі люди як Іллюша ніколи не зустрічалися. Я від нього заряжалась позитивом, а коли ми переставали спілкуватися, відчувала, що дуже не вистачає цієї його енергетики", – написала дівчина.
Кирила волонтер особисто не знала, проте Ілля дуже часто згадував його. "Я знаю, що вони були дуже близькими людьми один для одного. Кирило помер недавно, я дізналася про це сьогодні, кілька хвилин тому. Абсолютно здоровий, щасливий, гарний хлопчик, у якого все було попереду", – продовжила Колесникова.
Рідні загиблого в Одесі студента зворушили спогадами
"Мені дуже страшно думати про те, що відчуває його чудова мама. Ось так ось втратити обох синів. Це схоже на пекло наяву. І хочу на закінчення сказати про те, що я обожнюю цю сім'ю. Хлопчики, ви будете в моєму сердечку. М'яких хмарок, Кирюшо", – з гіркотою резюмувала дівчина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. В результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
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