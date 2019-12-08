"М'яких хмарок, Кирюшо": рідні згорілого Одесі студента зворушили спогадами

Рідні Кирила Трофимчука, який загинув при пожежі в Одеському економічному коледжі, зворушили спогадами про підлітка.

Мати студента Олена Трофимчук розповіла, що тіло її сина відправили на експертизу ДНК. Дата і час похорону поки невідомі.

Сестра хлопця розмістила в Facebook фото з братом. Під знімком, на якому вони обіймаються, дівчина залишила зворушливий вірш. "Горе світ весь затьмарило, і померк сонця світ. Брате, покинув ти нас, досі не вірю, що тебе в житті цьому поряд із нами немає. Наша скорбота безмежна..." – написала Ганна.

Рідні загиблого в Одесі студента зворушили спогадами Facebook Ганни Трофимчук

Спогадами про загиблого підлітка поділилася також знайома родини, волонтерка Катерина Колесникова. Вона нагадала, що Кирило, як і його брат Ілля, пішов із життя в 16 років. У Іллі була саркома Юінга і він помер у 2018 році.

"Відразу хочу сказати, мені такі люди як Іллюша ніколи не зустрічалися. Я від нього заряжалась позитивом, а коли ми переставали спілкуватися, відчувала, що дуже не вистачає цієї його енергетики", – написала дівчина.

Кирила волонтер особисто не знала, проте Ілля дуже часто згадував його. "Я знаю, що вони були дуже близькими людьми один для одного. Кирило помер недавно, я дізналася про це сьогодні, кілька хвилин тому. Абсолютно здоровий, щасливий, гарний хлопчик, у якого все було попереду", – продовжила Колесникова.

Рідні загиблого в Одесі студента зворушили спогадами

"Мені дуже страшно думати про те, що відчуває його чудова мама. Ось так ось втратити обох синів. Це схоже на пекло наяву. І хочу на закінчення сказати про те, що я обожнюю цю сім'ю. Хлопчики, ви будете в моєму сердечку. М'яких хмарок, Кирюшо", – з гіркотою резюмувала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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