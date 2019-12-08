Пожежа в Одесі: почалися перші кадрові покарання

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після смертельної пожежі в коледжі Одеси дав вказівку зняти з посад керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника з профілактики Михайла Вовка.

Також незабаром посади позбудеться і керівник Департаменту освіти Одеської ОДА Олександр Левчак. Про це глава уряду повідомив на сторінці в Facebook після наради в Одесі.

"Самому пану Федорчаку рекомендував написати заяву за власним бажанням. Ситуація, коли чотири останні гучні пожежі з жертвами трапилисяв одній області – неприпустима!" – обурився Гончарук.

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Прем'єр також розповів про інші доручення. Він зобов'язав міністерку освіти і науки Ганну Новосад провести інвентаризацію всіх навчальних закладів і реально привести до ладу навчальні заклади.

Міністерству внутрішніх справ в найближчі терміни доручили надати план заходів із протипожежної безпеки по всій Україні.

Крім того, з 10 грудня, запрацює урядова комісія, яка повинна з'ясувати всі обставини трагедії.

"Співчуваю рідним загиблих рятувальника Сергія Шатохіна та викладачки Ганни Бортюк, які ціною свого життя врятували інших. Це наші герої. Звернувся до голови парламентської фракції Давида Арахамії підготувати подання президенту України, щоб присвоїти їм звання Героїв України", – резюмував Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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