Пожежа в Одесі – не остання: опублікована страшна статистика пожежної безпеки в Україні

Матеріально-технічна база пожежної охорони в Одесі та області перебуває в жахливому стані. Із 3564 вуличних пожежних гідрантів у області несправні 40% (1458), а з 1650 пожежних водоймищ несправні 268.
Про це свідчать дані звіту Рахункової палати України, яка контролює бюджетні витрати від імені Верховної Ради. Причому ці висновки були зроблені ревізорами ще в березні цього року.
Перевірка ефективності використання коштів держбюджету показала, що обладнання та інвентар служби порятунку застаріли, а нормативні акти у сфері цивільного захисту потребують перегляду.
"Пожежно-рятувальні підрозділи Одеси через наявність у місті безводних ділянок (немає пожежних гідрантів та водоймищ) потребують пожежних автоцистерн з великим об'ємом води і потужним насосом для спільної роботи з автодрабиною або колінчатим підйомником", – наголошувалося в документі.
Крім того, у звіті йшлося про необхідність внесення змін до так званих "норм табельної належності, витрат і термінів експлуатації обладнання рятувальників, інструментів, індивідуального озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів ДСНС". Нормативи були затверджені ще у 2013 році та не припускали використання низки сучасних рятувальних засобів.
Опублікована страшна статистика пожежної безпеки в Україні
Також ревізори підкреслювали, що служба порятунку мала бути укомплектована сигналізаторами руху, завдяки яким можна оперативно виявити місцеперебування непритомного рятувальника, а також так званими пневматичними подушками "Куб життя" чи їх аналогами (батутами).
Як відомо, саме від падіння з висоти померли дві жертви страшної пожежі в одеському коледжі – студентка, що вистрибнула з вікна та пожежник, що впав із висоти.
Опублікована страшна статистика пожежної безпеки в Україні
Загальний висновок, до якого дійшли експерти Рахункової палати ще в березні – технічне оснащення рятувальників є недостатніми для забезпечення належної пожежної безпеки.
У зв'язку цим за підсумками перевірки були складені конкретні рекомендації. Зокрема, Кабміну порадили збільшити фінансування технічного переоснащення підрозділів ДСНС і почати фінансування місцевих, добровольчих пожежно-рятувальних загонів. Крім того, палата рекомендувала ухвалити закон, який би стимулював українського виробника розробляти сучасну пожежну й спецтехніку.
Жодна з цих рекомендацій так і не була здійснена.
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