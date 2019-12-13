Пожежа в Одесі: ДБР відкрило кримінальну справу проти рятувальників

Державне бюро розслідувань відкрило ще одне кримінальне провадження після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Співробітники відомства розслідують справу за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє "Думська", йдеться про халатність співробітників ДСНС, які мали перевіряти дотримання правил пожежної безпеки в згорілій будівлі на вулиці Троїцькій.

В Одеському обласному управлінні ДСНС тривають обшуки. Слідчі вивчають документи про перевірки починаючи з 2014 року. Про підозру наразі нікому не повідомили.

Пожежа в Одесі: ДБР відкрило ще одну кримінальну справу od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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