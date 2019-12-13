Пожежа в Одесі: ДБР відкрило кримінальну справу проти рятувальників

Державне бюро розслідувань відкрило ще одне кримінальне провадження після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Співробітники відомства розслідують справу за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Як повідомляє "Думська", йдеться про халатність співробітників ДСНС, які мали перевіряти дотримання правил пожежної безпеки в згорілій будівлі на вулиці Троїцькій.
В Одеському обласному управлінні ДСНС тривають обшуки. Слідчі вивчають документи про перевірки починаючи з 2014 року. Про підозру наразі нікому не повідомили.
Пожежа в Одесі: ДБР відкрило ще одну кримінальну справу
od.dsns.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня приблизно о 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня з-під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдене ще одне тіло. Ввечері 7 грудня в лікарні помер рятувальник.
Вранці 8 грудня під завалами знайдені ще два тіла.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд прийняв рішення щодо директорку згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
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