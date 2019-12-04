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4 грудня • оновлено в 19:23
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Не викладачка: з'явилися нові дані про загиблу в страшній пожежі в Одесі

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З'явилися нові дані щодо загиблої при пожежі в коледжі Одеси. Нею виявилася не викладачка Анна Бордюк (в деяких ЗМІ - Бордюк), як повідомлялося раніше, а 17-річна студентка.

Родичі вже впізнали тіло. Про це повідомили в прес-службі мерії Одеси. Офіційно ім'я загиблої дівчини не називають.

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Пожежа в коледжі Одеси: названа ймовірна причина трагедії

У соцмережах пишуть, що це може бути студентка коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Ксенія Бабенко, якої раніше не було в списку постраждалих.

Пожежа в коледжі Одеси: з'явилися нові дані про загиблу

Пожежа в коледжі Одеси: з'явилися нові дані про загиблу

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Пожежа в коледжі Одеси: з'явилися нові дані про загиблу

Пожежа в коледжі Одеси: з'явилися нові дані про загиблу

Odessa.online

Пожежа в коледжі Одеси: з'явилися нові дані про загиблу

Пожежа в коледжі Одеси: з'явилися нові дані про загиблу

Odessa.online

Пожежа в коледжі Одеси: з'явилися нові дані про загиблу

Пожежа в коледжі Одеси: з'явилися нові дані про загиблу

Odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, рятувальники та інші служби за станом на 16:00 4 грудня не можуть встановити місцезнаходження п'яти людей, які могли перебувати в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу під час пожежі.

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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