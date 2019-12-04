Не викладачка: з'явилися нові дані про загиблу в страшній пожежі в Одесі

З'явилися нові дані щодо загиблої при пожежі в коледжі Одеси. Нею виявилася не викладачка Анна Бордюк (в деяких ЗМІ - Бордюк), як повідомлялося раніше, а 17-річна студентка.
Родичі вже впізнали тіло. Про це повідомили в прес-службі мерії Одеси. Офіційно ім'я загиблої дівчини не називають.
У соцмережах пишуть, що це може бути студентка коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Ксенія Бабенко, якої раніше не було в списку постраждалих.
Пожежа в коледжі Одеси: з'явилися нові дані про загиблу
Паблік "Підслухано Одеса" Facebook
Пожежа в коледжі Одеси: з'явилися нові дані про загиблу
Odessa.online
Пожежа в коледжі Одеси: з'явилися нові дані про загиблу
Odessa.online
Пожежа в коледжі Одеси: з'явилися нові дані про загиблу
Odessa.online
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, рятувальники та інші служби за станом на 16:00 4 грудня не можуть встановити місцезнаходження п'яти людей, які могли перебувати в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу під час пожежі.
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