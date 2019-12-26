Відомий вчений: в Одесі впізнали останню жертву моторошної пожежі в коледжі

В Одесі впізнали останню, 16-ту жертву пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Це директор Інституту морської біології НАН України Борис Александров.

Відомо, що під час пожежі у 61-річного вченого трапився напад і він упав на підлогу. Про це ще в момент задимлення повідомила його секретарка Галина Іванович, яка просила про допомогу. Прощання відбудеться 27 грудня в приміщенні біологічного факультету Одеського національного університету імені Мечникова, пише Dumskaya.

Визначена остання жертва пожежі в коледжі Одеси – це відомий вчений-біолог Борис Александров Dumskaya

Крім того, 26 грудня у Валихівському провулку триватиме прощання з двома іншими жертвами пожежі – 16-річними студентками коледжу Катериною П'яночкіною і Юлією Маркіною.

У такий спосіб станом на 26 грудня ідентифіковані тіла всіх 16 жертв пожежі на Троїцькій, 25.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області у зв'язку з незадовільною роботою служби під час пожежі в коледжі, де загинули 16 людей, звільнені начальник місцевого Головного управління Держслужби надзвичайних ситуацій – генерал-майор Віктор Федорчак, та його заступник – полковник Михайло Вовк. На посаду начальника регіонального управління ДСНС призначений полковник цивільного захисту Вадим Шулюк.

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