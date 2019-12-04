Дах звалився: останні подробиці пожежі в коледжі Одеси

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У 6-поверховій будівлі 1914 року побудови повністю вигоріло горище і впав дах. За неофіційною інформацією, причиною займання стала стара проводка, яку не міняли з 1966 року.
Як повідомили в пресслужбі управління ДСНС в Одеській області, пожежу, що виникла о 10:12, вдалося локалізувати лише о 14:20. Ліквідація НП, площа якої склала 4000 квадратних метрів, поки ще триває (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
У боротьбі з вогнем задіяні понад 70 пожежників і 18 одиниць техніки. Також на місці події працюють медики та психологи служби порятунку, які надають допомогу потерпілим студентам, їхнім батькам і викладачам навчального закладу.
Пожежу в коледжі Одеси вдалося локалізувати
За останньою інформацією, внаслідок пожежі загинула викладачка коледжу 1976 р.н. Шестеро студентів були госпіталізовані в Дитячу обласну клінічну лікарню:
1. Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н., Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Карпово.
2. Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.
3. Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.
4. Куртєєва Марія Ігорівна, 2003 р.н.
5. Бахчіванжі Олена Василівна, 2003 р.н.
6. Басс Анна Сергіївна, 2003 р.н., Роздільнянський р-н, с Нові Чобручі.
Ще двоє студентів коледжу госпіталізовані в Міську дитячу клінічну лікарню №3:
7. Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н
8. Новицький Юрій Володимирович 2004 р.н.
Одним із наслідків пожежі став транспортний колапс в центрі Одеси. Перехрестя Троїцької і Пушкінської, де розташований коледж, повністю перекритий. Прилеглі квартали блоковані пожежною технікою та медичними автомобілями. В околицях відключені світлофори. Рух транспорту регулюється поліцейськими вручну.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 4 грудня в центрі Одеси спалахнула пожежа в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Займання виникло на третьому поверсі 6-поверхової будівлі. Менш ніж за годину вогонь охопив 4 поверхи, горище і дах старого будинку. За непідтвердженими даними, НП трапилася через несправну проводку, яку не змінювали понад пів століття. За офіційною інформацією внаслідок пригоди одна людина загинула – викладачка коледжу 1976 р.н., ще 21 особа, зокрема 8 студентів, були госпіталізовані.
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