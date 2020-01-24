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24 січня • оновлено в 17:14
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Пожежа в коледжі Одеси: суд не зміг обрати запобіжний захід Федорчаку

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Заводський районний суд Миколаєва не зміг 24 січня обрати запобіжний захід ексначальнику Одеського обласного управління ДСНС Віктору Федорчаку.

Він не зміг прийти на засідання суду через поганий стан здоров'я. Про це кореспонденту OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

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Обвинувачення просить для Федорчука, якого підозрюють у службовій недбалості, обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім того, адвокати колишнього очільника одеської ДСНС заявили, що не встигли ознайомитися з матеріалами справи.

Повторна спроба заарештувати Віктора Федорчука відбудеться в Миколаєві в понеділок, 27 січня.

Нагадаємо, що під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинули 16 осіб.

Пожежа в коледжі Одеси: суд не зміг обрати запобіжний захід екскерівнику рятувальників області

Пожежа в коледжі Одеси: суд не зміг обрати запобіжний захід екскерівнику рятувальників області

od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі Київський районний суд відправив під нічний домашній арешт завідувачку господарством коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, 68-річну Тетяну Хомич.

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа новини Одеси
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