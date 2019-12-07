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7 грудня • оновлено в 12:42
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Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії. Фото

1.9т
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В Одесі 7 грудня триває пошукова операція в згорілій будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Рятувальники, які розбирають завали, забезпечені всім необхідним. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook представник одеської мерії Сергій Дубенко (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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"Тільки за останню годину в штаб було поставлені з подвійним запасом все необхідне для безперебійної роботи, в тому числі: спецвзуття з 41 по 45 розмір по 20 пар кожного розміру, окуляри захисні на дужках – 100 шт., Рукавички прогумовані – 100 шт., лопати совкові 30 шт. і штикові 20 шт., шапки звичайні в'язані – 100 шт., ручна лебідка і диски для спеців і т.д. Харчування, пиття – в наявності в великих кількостях ", – написав Дубенко.

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Sergey Dubenko

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Sergey Dubenko

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Sergey Dubenko

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Sergey Dubenko

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Sergey Dubenko

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Sergey Dubenko

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Sergey Dubenko

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії

Sergey Dubenko

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, В Одесі в 00:40 7 грудня з під завалів згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу витягли тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв вогненної трагедії в Одесі зросла до 5. Невідомою залишається доля 10 осіб.

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Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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