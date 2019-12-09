Пожежа в коледжі Одеси: що чекає школярів

В щоденники всіх одеських школярів будуть вклеєні плани евакуації з будівель на випадок пожежі. Також в школах і дитячих садах Одеси з 11 по 14 грудня пройдуть навчання з протипожежної безпеки.

Крім того, всі школи та дитячі садки чекають на перевірки. Про це повідомляє Odessa.online з посиланням на директора департаменту освіти мерії Олену Буйневіч.

За її словами перевірки в дитсадках і школах на предмет протипожежної безпеки проходять два рази на рік, але в зв'язку з трагедією в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу буде проведено позачергову ревізію.

У школах Одеси пройдуть навчання з протипожежної безпеки Антикор (Ілюстрація)

Зараз у всіх шкіл і дитсадків Одеси є підписані ДСНС акти про відповідність протипожежним нормам.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, кількість загиблих внаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 12 осіб. Тіла ще двох загиблих знайшли під завалами в ніч на 9 грудня.

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