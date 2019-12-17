Пожежа в коледжі Одеси: в поліції назвали основну версію трагедії

В Одесі назвали попередню причину пожежі в економічному коледжі. Експерти схиляються до думки, що до трагедії призвела несправна електропроводка.

Про це стало відомо під час брифінгу за участю губернатора Одеської області Максима Куцого, начальника обласної поліції Олега Беха і керівника ДСНС регіону Вадима Шулюка.

Так, Бех розповів, що згідно з висновком експертів Держслужби надзвичайних ситуацій, загоряння почалося в кабінеті №9, який розташований на третьому поверсі.

"За характерними ознаками і за вилученими з місця події предметами, попередньо можна повідомити, що займання трапилося через несправність електропроводки або побутових електроприладів", – сказав Бех.

Точна причина трагедії буде встановлена після пожежно-технічної експертизи.

Зі свого боку Куций повідомив, що рух вулицею Троїцькою буде перекрито до встановлення технічного стану будівлі. Бех також уточнив, що в ній продовджують працювати експерти з Києва.

"Особи всіх загиблих під час пожежі попередньо встановлені, з наступного тижня тіла після ДНК-експертиз почнуть видавати родичам для поховання", – повідомив глава ГУНП в Одеській області Олег Бех.

В. о. начальника ДСНС в Одеській області Вадим Шулюк розповів про результати обшуків в управлінні відомства. За його словами, факти того, що співробітники знищували документи, не підтвердилися.

Пожежа в коледжі Одеси: названа причина odessa.online

Пожежа в коледжі Одеси: названа причина odessa.online

Пожежа в коледжі Одеси: названа причина odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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