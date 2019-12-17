Пожежа в коледжі Одеси: в поліції назвали основну версію трагедії

В Одесі назвали попередню причину пожежі в економічному коледжі. Експерти схиляються до думки, що до трагедії призвела несправна електропроводка.
Про це стало відомо під час брифінгу за участю губернатора Одеської області Максима Куцого, начальника обласної поліції Олега Беха і керівника ДСНС регіону Вадима Шулюка.
Так, Бех розповів, що згідно з висновком експертів Держслужби надзвичайних ситуацій, загоряння почалося в кабінеті №9, який розташований на третьому поверсі.
"За характерними ознаками і за вилученими з місця події предметами, попередньо можна повідомити, що займання трапилося через несправність електропроводки або побутових електроприладів", – сказав Бех.
Точна причина трагедії буде встановлена після пожежно-технічної експертизи.
Зі свого боку Куций повідомив, що рух вулицею Троїцькою буде перекрито до встановлення технічного стану будівлі. Бех також уточнив, що в ній продовджують працювати експерти з Києва.
"Особи всіх загиблих під час пожежі попередньо встановлені, з наступного тижня тіла після ДНК-експертиз почнуть видавати родичам для поховання", – повідомив глава ГУНП в Одеській області Олег Бех.
В. о. начальника ДСНС в Одеській області Вадим Шулюк розповів про результати обшуків в управлінні відомства. За його словами, факти того, що співробітники знищували документи, не підтвердилися.
Пожежа в коледжі Одеси: названа причина
odessa.online
Пожежа в коледжі Одеси: названа причина
odessa.online
Пожежа в коледжі Одеси: названа причина
odessa.online
Як повідомляв OBOZREVATEL :
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня приблизно о 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня з-під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло. Ввечері 7 грудня в лікарні помер рятувальник.
Вранці 8 грудня під завалами знайдено ще два тіла.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
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