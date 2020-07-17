Смертельна пожежа в "Токіо Стар" в Одесі: співвласника готелю взяли під варту

Події 23:13, 17.07.2020

Співвласника згорілого одеського готелю "Токіо Стар" Сергія Дурача відправили в СІЗО на 25 днів.

Запобіжний захід обрав Київський районний суд Одеси. Про це в п'ятницю, 17 липня, повідомило видання "Думська".

Зазначається, що фігуранта справи затримали днем раніше в одеському аеропорту. Вісім місяців тому був оголошений у розшук.

Дурач повернувся з Рима сам, за болгарським паспортом. Він заявив, що зробив це добровільно. Винним у трагедії пожежі підприємець себе не вважає.

Засідання суду 17 липня.
Пушкинская

За даними прокуратури, Дурач поїхав за кордон через три дні після пожежі, передає "Пушкинская".

У нього нібито є болгарське громадянство. У грудні 2019 року суд уже обрав Дурачу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, але заочно.

На засіданні підозрюваний заявив, що не випадково хотів в'їхати в Україну за болгарським паспортом. Таким чином він нібито хотів продемонструвати, що міг би і не приїжджати.

"У мене була свобода переміщення Євросоюзом, у мене є бізнес у Болгарії. Мотивація мого приїзду – участь у розслідуванні та допомога потерпілим", – стверджував він.

Засідання суду 17 липня.
Пушкинская

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • При пожежі в готелі "Токіо Стар", яка сталася в ніч на 17 серпня 2019 року, загинули 9 осіб.

  • Протягом доби був затриманий власник готелю Вадим Чорний, який висловив готовність понести покарання, а потім написав листа президенту Володимиру Зеленському.

  • У справі залишилося дві ключові версії НП – порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями.

  • Головний підозрюваний, Вадим Чорний, запевняє суд, що в "Токіо Стар" регулярно проходили всі перевірки, а за стан побутової техніки, за його словами, відповідальність лежить на виробнику.

  • Прокуратура наполягає на численних порушеннях.

  • При пожежі в готелі "Токіо Стар" молода пара загинула, тримаючись за руки.

Коментувати
Одеса Події

Дивіться також

Був на війні з перших днів: на Донеччині поховали загиблого під Зайцевим українського морпіха. Фото

Гурт "Антитіла" вразив мережу унікальним кліпом на пісню "Кіно". Відео

Україна стала найбіднішою країною Європи

Нардеп Волошин заявив, що "Україна не має суверенітету": у Раді збунтувалися

Україну розділили на нові райони: Рада ухвалила рішення. Карта