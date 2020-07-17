Смертельна пожежа в "Токіо Стар" в Одесі: співвласника готелю взяли під варту
Співвласника згорілого одеського готелю "Токіо Стар" Сергія Дурача відправили в СІЗО на 25 днів.
Запобіжний захід обрав Київський районний суд Одеси. Про це в п'ятницю, 17 липня, повідомило видання "Думська".
Зазначається, що фігуранта справи затримали днем раніше в одеському аеропорту. Вісім місяців тому був оголошений у розшук.
Дурач повернувся з Рима сам, за болгарським паспортом. Він заявив, що зробив це добровільно. Винним у трагедії пожежі підприємець себе не вважає.
За даними прокуратури, Дурач поїхав за кордон через три дні після пожежі, передає "Пушкинская".
У нього нібито є болгарське громадянство. У грудні 2019 року суд уже обрав Дурачу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, але заочно.
На засіданні підозрюваний заявив, що не випадково хотів в'їхати в Україну за болгарським паспортом. Таким чином він нібито хотів продемонструвати, що міг би і не приїжджати.
"У мене була свобода переміщення Євросоюзом, у мене є бізнес у Болгарії. Мотивація мого приїзду – участь у розслідуванні та допомога потерпілим", – стверджував він.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
При пожежі в готелі "Токіо Стар", яка сталася в ніч на 17 серпня 2019 року, загинули 9 осіб.
Протягом доби був затриманий власник готелю Вадим Чорний, який висловив готовність понести покарання, а потім написав листа президенту Володимиру Зеленському.
У справі залишилося дві ключові версії НП – порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями.
Головний підозрюваний, Вадим Чорний, запевняє суд, що в "Токіо Стар" регулярно проходили всі перевірки, а за стан побутової техніки, за його словами, відповідальність лежить на виробнику.
Прокуратура наполягає на численних порушеннях.
При пожежі в готелі "Токіо Стар" молода пара загинула, тримаючись за руки.