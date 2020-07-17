Смертельна пожежа в "Токіо Стар" в Одесі: співвласника готелю взяли під варту

Співвласника згорілого одеського готелю "Токіо Стар" Сергія Дурача відправили в СІЗО на 25 днів.

Запобіжний захід обрав Київський районний суд Одеси. Про це в п'ятницю, 17 липня, повідомило видання "Думська".

Зазначається, що фігуранта справи затримали днем раніше в одеському аеропорту. Вісім місяців тому був оголошений у розшук.

Дурач повернувся з Рима сам, за болгарським паспортом. Він заявив, що зробив це добровільно. Винним у трагедії пожежі підприємець себе не вважає.

Засідання суду 17 липня. Пушкинская

За даними прокуратури, Дурач поїхав за кордон через три дні після пожежі, передає "Пушкинская".

У нього нібито є болгарське громадянство. У грудні 2019 року суд уже обрав Дурачу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, але заочно.

На засіданні підозрюваний заявив, що не випадково хотів в'їхати в Україну за болгарським паспортом. Таким чином він нібито хотів продемонструвати, що міг би і не приїжджати.

"У мене була свобода переміщення Євросоюзом, у мене є бізнес у Болгарії. Мотивація мого приїзду – участь у розслідуванні та допомога потерпілим", – стверджував він.

Засідання суду 17 липня. Пушкинская

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: