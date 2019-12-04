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5 грудня • оновлено в 00:07
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Із криками падали на пожежників із вікон: з'явилися моторошні кадри 18+ пожежі в Одесі

19.9т
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У мережі з'явилося відео пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в результаті якої загинула студентка і постраждали ще 26 осіб.

Страшні кадри опублікували в пабліку "Х**вая Одесса" в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На відео видно, як люди з криками падали з вікон. Внизу їх рятували пожежники. Все навколо було оповите димом.

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В Одесі горів коледж: моторошні кадри

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Тег
пожежа
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