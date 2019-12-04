Із криками падали на пожежників із вікон: з'явилися моторошні кадри 18+ пожежі в Одесі

У мережі з'явилося відео пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в результаті якої загинула студентка і постраждали ще 26 осіб.
Страшні кадри опублікували в пабліку "Х**вая Одесса" в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На відео видно, як люди з криками падали з вікон. Внизу їх рятували пожежники. Все навколо було оповите димом.
В Одесі горів коледж: моторошні кадри
Київ Оперативний
Відео як люди падали з вікон під час пожежі в Одесі. pic.twitter.com/3Y2O3iYu7m- Крот з КДБ (@krot_iz_kgb) December 4, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь охопив майже всі поверхи.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Жертвою страшної пожежі виявилася 17-річна студентка, яку вже впізнали батьки. У соцмережах повідомили, що це Ксюша Бабенко.
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