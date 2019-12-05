Збила пожежника і загинула: стало відомо про подвиг рятувальників у коледжі Одеси

На пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу постраждали 7 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, на одного з них впала з вікна 17-річна Ксенія Бабенко, яка померла.
Про подвиг пожежників повідомляє "Думська" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що Сергій Шатохін по драбині ліз на третій поверх із боку двору на розвідку. У цей момент із вікна вистрибнула студентка, яка збила рятувальника зі сходів, і вони обоє впали вниз, проломивши дах прибудови.
Стало відомо про подвиг рятувальників у коледжі Одеси
РБК-Україна
Дівчину доставили в лікарню і вона померла. Пожежник у важкому стані був госпіталізований.
"Він отримав забій мозку практично з усіх боків. Підключений до апарату штучної вентиляції легенів, вся терапія спрямована на зняття набряку. Хірургічного втручання поки не буде", – розповіли колеги, зазначивши, що прогнози лікарів – невтішні.
Крім того, ще четверо пожежників отримали травми внаслідок обвалення внутрішніх сходів будинку. Коли конструкція впала, вони були вже на третьому поверсі. Їх колеги кажуть, що таке на їх пам'яті трапилося вперше.
"Обвали, так, трапляються, особливо коли влито багато води, але сходовий марш із бійцями на ньому впав вперше. Всі внутрішні перегородки там з очерету, який загасити неможливо. Швидше за все, це трапилося через порушення конструкції або через те, що будівля просто стара. Їй давно вже був потрібний ремонт. Це дуже страшно і дико", – поділилися рятувальники.
Відзначимо, напередодні українців вразило відео, на якому знято падіння студентки на пожежника.
Відео як люди падали з вікон під час пожежі в Одесі. pic.twitter.com/3Y2O3iYu7m- Крот з КДБ (@krot_iz_kgb) December 4, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь охопив майже всі поверхи. У результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем із проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Єдиною впізнаною жертвою залишається 17-річна студентка, яку вже впізнали батьки. У соцмережах повідомили, що це Ксюша Бабенко.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
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