Збила пожежника і загинула: стало відомо про подвиг рятувальників у коледжі Одеси

На пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу постраждали 7 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, на одного з них впала з вікна 17-річна Ксенія Бабенко, яка померла.

Про подвиг пожежників повідомляє "Думська" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що Сергій Шатохін по драбині ліз на третій поверх із боку двору на розвідку. У цей момент із вікна вистрибнула студентка, яка збила рятувальника зі сходів, і вони обоє впали вниз, проломивши дах прибудови.

Стало відомо про подвиг рятувальників у коледжі Одеси РБК-Україна

Дівчину доставили в лікарню і вона померла. Пожежник у важкому стані був госпіталізований.

"Він отримав забій мозку практично з усіх боків. Підключений до апарату штучної вентиляції легенів, вся терапія спрямована на зняття набряку. Хірургічного втручання поки не буде", – розповіли колеги, зазначивши, що прогнози лікарів – невтішні.

Крім того, ще четверо пожежників отримали травми внаслідок обвалення внутрішніх сходів будинку. Коли конструкція впала, вони були вже на третьому поверсі. Їх колеги кажуть, що таке на їх пам'яті трапилося вперше.

"Обвали, так, трапляються, особливо коли влито багато води, але сходовий марш із бійцями на ньому впав вперше. Всі внутрішні перегородки там з очерету, який загасити неможливо. Швидше за все, це трапилося через порушення конструкції або через те, що будівля просто стара. Їй давно вже був потрібний ремонт. Це дуже страшно і дико", – поділилися рятувальники.

Відзначимо, напередодні українців вразило відео, на якому знято падіння студентки на пожежника.

Відео як люди падали з вікон під час пожежі в Одесі. pic.twitter.com/3Y2O3iYu7m - Крот з КДБ (@krot_iz_kgb) December 4, 2019

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