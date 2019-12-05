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6 грудня • оновлено в 00:09
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Збила пожежника і загинула: стало відомо про подвиг рятувальників у коледжі Одеси

3.1т
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На пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу постраждали 7 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, на одного з них впала з вікна 17-річна Ксенія Бабенко, яка померла.

Про подвиг пожежників повідомляє "Думська" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що Сергій Шатохін по драбині ліз на третій поверх із боку двору на розвідку. У цей момент із вікна вистрибнула студентка, яка збила рятувальника зі сходів, і вони обоє впали вниз, проломивши дах прибудови.

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Стало відомо про подвиг рятувальників у коледжі Одеси

Стало відомо про подвиг рятувальників у коледжі Одеси

РБК-Україна

Дівчину доставили в лікарню і вона померла. Пожежник у важкому стані був госпіталізований.

"Він отримав забій мозку практично з усіх боків. Підключений до апарату штучної вентиляції легенів, вся терапія спрямована на зняття набряку. Хірургічного втручання поки не буде", – розповіли колеги, зазначивши, що прогнози лікарів – невтішні.

Крім того, ще четверо пожежників отримали травми внаслідок обвалення внутрішніх сходів будинку. Коли конструкція впала, вони були вже на третьому поверсі. Їх колеги кажуть, що таке на їх пам'яті трапилося вперше.

"Обвали, так, трапляються, особливо коли влито багато води, але сходовий марш із бійцями на ньому впав вперше. Всі внутрішні перегородки там з очерету, який загасити неможливо. Швидше за все, це трапилося через порушення конструкції або через те, що будівля просто стара. Їй давно вже був потрібний ремонт. Це дуже страшно і дико", – поділилися рятувальники.

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Відзначимо, напередодні українців вразило відео, на якому знято падіння студентки на пожежника.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Тег
пожежа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пожарных уважаю больше представителей любых других служб. Даже "службами" как-то не хочется их называть. Это Армия Борьбы с Огнём. Спасибо им.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Махал Махалыч, козёл козелыч, ты хоть иногда можешь не лаять?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кристина Стефанова, тварюка, бля!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Спасибо, парни! Вы сделали все, что бы спасти людей!
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