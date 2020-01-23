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23 січня • оновлено в 16:54
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Потужний вітер повалив дерева в Одесі: перші фото з місця НП

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В Одесі в четвер, 23 січня, сильний поривчастий вітер повалив кілька дерев і обірвав електромережі.

Комунальники ведуть роботи з ліквідації наслідків негоди (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі штормовий вітер повалив дерева

В Одесі штормовий вітер повалив дерева

КП "Міськзелентрест"

Зокрема, станом на 14:00 відомо про п'ять повалених дерев в різних районах міста: на вулицях Приморська, 31, Богдана Хмельницького, 39, Жуковського, 27, Радісна, 17, Промислова, 33б.

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Пляжі "спінилися": опубліковані наслідки шторму в Одесі

Мерія просить одеситів не залишати машини під деревами, а також, по можливості, обмежити перебування на вулиці.

В Одесі штормовий вітер повалив дерева

В Одесі штормовий вітер повалив дерева

КП "Міськзелентрест"

В Одесі штормовий вітер повалив дерева

В Одесі штормовий вітер повалив дерева

omr.gov.ua

В Одесі штормовий вітер повалив дерева

В Одесі штормовий вітер повалив дерева

omr.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, шторм виніс на пляж Одеси моторошну знахідку.

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ураган новини Одеси
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