Потужний вітер повалив дерева в Одесі: перші фото з місця НП

В Одесі в четвер, 23 січня, сильний поривчастий вітер повалив кілька дерев і обірвав електромережі.
Комунальники ведуть роботи з ліквідації наслідків негоди (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
В Одесі штормовий вітер повалив дерева
КП "Міськзелентрест"
Зокрема, станом на 14:00 відомо про п'ять повалених дерев в різних районах міста: на вулицях Приморська, 31, Богдана Хмельницького, 39, Жуковського, 27, Радісна, 17, Промислова, 33б.
Мерія просить одеситів не залишати машини під деревами, а також, по можливості, обмежити перебування на вулиці.
В Одесі штормовий вітер повалив дерева
КП "Міськзелентрест"
В Одесі штормовий вітер повалив дерева
omr.gov.ua
В Одесі штормовий вітер повалив дерева
omr.gov.ua
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, шторм виніс на пляж Одеси моторошну знахідку.
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