Потрапив в реанімацію: дворічний малюк в Одесі проковтнув капсулу з порошком

Дворічний хлопчик в Одесі потрапив в реанімацію, наковтавшись прального порошку.

За невиконання батьківських обов'язків правоохоронці притягнули до відповідальності його маму, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Одеській області.

Дитина потрапила в реанімацію, наковтавшись порошку pharm.reviews

З'ясувалося, що поки 28-річна мешканка Малиновського району Одеси займалася хатніми справами, її двоє маленьких синів знайшли капсулу з пральною рідиною і менший з братів вирішив спробувати її на смак.

У важкому стані дитина кілька днів провіла в реанімаційному відділенні: зараз стан малюка покращився.

З матір'ю хлопчика поліцейські провели профілактичну бесіду. За невиконання обов'язків по вихованню дітей на жінку склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі однорічна дівчинка отруїлася наркотиками, а її мати втекла.

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