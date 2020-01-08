Помер відомий одеський фотограф, який зняв теракти 11 вересня в США. Фото

В Одесі помер відомий фотограф, автор численних персональних та спільних виставок Віктор Ратушний.

Віктор помер в результаті хвороби, з якою довгий час боровся, повідомляють його друзі на своїх сторінках в Facebook (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний Facebook Маргарити Коробіциної

"Я переконана, що в Різдво йдуть Богоугодні люди. Сьогодні. У світле свято Різдва Христового пішов в життя Небесне талановитий фотохудожник, мислитель, філософ, (я б сказала, мудрець) і просто чудової душі людина – Віктор Ратушний. Світла пам'ять ... любимо, сумуємо. Але, як казав Вітя: "Перехід – це радість для нового життя", – написала на своїй сторінці в Facebook Маргарита Коробіцина.

Віктор Ратушний провів десятки виставок в галереях і музеях Одеси та інших міст України і світу. Фотограф знімав сюжети в Індії, США, Греції. Співпрацював з відомим нью-йоркським відділенням фотоагентства "Magnum", з кіностудією "Motion Picture Services" і журналом "Blue". Зокрема, створив серію унікальних знімків під час трагедії 11 вересня в Нью-Йорку. Всі свої сюжети Віктор Ратушний знімав на плівку, створюючи шедеври за допомогою класичної технології фотографії.

В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний culturemeter

В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний culturemeter

В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний culturemeter

В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний culturemeter

Прощання з майстром відбудеться в Одесі в четвер, 9 січня о 13.00 у Валиховскому провулку, 4.

В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний culturemeter

В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний culturemeter

В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний culturemeter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі невідомий на мікроавтобусі заїхав на територію аеропорту, збивши шлагбаум, а після увірвався в термінал і закричав про закладену в терміналі бомбу. З аеропорту довелося евакуювати пасажирів і персонал.

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