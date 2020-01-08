Помер відомий одеський фотограф, який зняв теракти 11 вересня в США. Фото

В Одесі помер відомий фотограф, автор численних персональних та спільних виставок Віктор Ратушний.
Віктор помер в результаті хвороби, з якою довгий час боровся, повідомляють його друзі на своїх сторінках в Facebook (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).
В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний
Facebook Маргарити Коробіциної
"Я переконана, що в Різдво йдуть Богоугодні люди. Сьогодні. У світле свято Різдва Христового пішов в життя Небесне талановитий фотохудожник, мислитель, філософ, (я б сказала, мудрець) і просто чудової душі людина – Віктор Ратушний. Світла пам'ять ... любимо, сумуємо. Але, як казав Вітя: "Перехід – це радість для нового життя", – написала на своїй сторінці в Facebook Маргарита Коробіцина.
Віктор Ратушний провів десятки виставок в галереях і музеях Одеси та інших міст України і світу. Фотограф знімав сюжети в Індії, США, Греції. Співпрацював з відомим нью-йоркським відділенням фотоагентства "Magnum", з кіностудією "Motion Picture Services" і журналом "Blue". Зокрема, створив серію унікальних знімків під час трагедії 11 вересня в Нью-Йорку. Всі свої сюжети Віктор Ратушний знімав на плівку, створюючи шедеври за допомогою класичної технології фотографії.
В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний
culturemeter
В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний
culturemeter
В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний
culturemeter
В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний
culturemeter
Прощання з майстром відбудеться в Одесі в четвер, 9 січня о 13.00 у Валиховскому провулку, 4.
В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний
culturemeter
В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний
culturemeter
В Одесі помер відомий фотограф Віктор Ратушний
culturemeter
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі невідомий на мікроавтобусі заїхав на територію аеропорту, збивши шлагбаум, а після увірвався в термінал і закричав про закладену в терміналі бомбу. З аеропорту довелося евакуювати пасажирів і персонал.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram