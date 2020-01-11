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11 січня • оновлено в 15:29
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Поліція зловила небезпечних бандитів, які тероризували магазини в Одесі

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Під Одесою в Білгороді-Дністровському поліцейський спецназ затримав двох розбійників, які грабували магазини.

До цього вони здійснили напади на дві торгові точки в обласному центрі – на Таїрова і в селищі Котовського.

Про це повідомили в управлінні Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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21 і 23-річний чоловіки, погрожуючи пістолетом, відібрали у продавця 9 тис. грн на вулиці Ростовській. До цього вони здійснили наліт на магазин в Київському районі міста.

Поліція знайшла злочинців в Білгороді-Дністровському. Їхній будинок довелося брати штурмом. У хлопців знайшли речові докази скоєних злочинів. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Розбій". Затриманих перевіряють на причетність до інших нападів на торгові точки в Одесі та області.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Деснянському районі Києва, на вулиці Миколи Закревського, 93а, в ніч на 9 січня прогримів вибух. Невідомі хотіли підірвати банкомат відділення " Ощадбанку " і пограбувати його.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
Національна поліція України новини Одеси
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