"Поліція погрожувала мене вбити" Обвинувачений у справі Даші Лук'яненко зробив нову заяву. Відео

Підозрюваний у жорстокому вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко Микола Тарасов розповів журналістам подробиці свого затримання і знову заявив, що не винен.

Міні-інтерв'ю з затриманим сталося 28 січня під час чергового засідання суду, на якому було прийнято рішення продовжити перебування Тарасова в одеському СІЗО ще мінімум на два місяці, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Підозрюваний у вбивстві Даші Лук'яненко зробив гучні заяви Пушкінська

Тарасов заявив, що зізнання у вбивстві дівчинки зробив під тортурами.

"Вони обшукували, з собаками ходили, нічого не було. Потім, коли знайшли її, сказали, що ось, мовляв, я ніби її переховав...", – розповів підозрюваний.

Також він ствердно відповів на питання журналістів, про те, чи застосовувався до нього фізичний та психологічний тиск з боку правоохоронців.

Микола Тарасов зробив гучні заяви УСІ

"У цьому всі брали участь, – заявив Тарасов. – Говорили, що на батьків ще нацькують. Те, що мене вб'ють і так далі... (Це тривало - ред.) години чотири".

"Ще через три місяці (прийняв рішення відмовитися від показань - ред.). Я з адвокатом просив поговорити наодинці, вони зайшли і сказали, що "ні". Вони сказали, що "ні, розумієте, така справа велика, треба щоб ми були поруч", – додав він. – Вони ще до адвоката сказали підписати (визнання - ред.), але я не підписав".

Микола Тарасов зробив гучні заяви УСІ

За словами Тарасова, він не знає прізвищ тих співробітників, які вибивали з нього зізнання.

Також він зізнався, що раніше у нього не було конфліктів з правоохоронцями.

Крім того, він не підтвердив поширену раніше інформацію про те, що його життю в СІЗО щось загрожує – Тарасов заявив, що співкамерники і охоронці ставляться до нього нормально. Він сидить в камері з ще трьома ув'язненими.

Відзначимо, що Тарасову інкримінують одразу 4 статті Кримінального кодексу: замах на зґвалтування неповнолітньої, незаконне позбавлення волі, вбивство дитини і наругу над тілом загиблої. Йому загрожує довічне ув'язнення. Також прокуратура клопотала про проведення для підозрюваного комплексної психіатричної експертизи.

Як раніше писав OBOZREVATEL :

13 червня 2019 року в селі Іванівка Одеської області пропала 11-річна дівчинка Даша Лук'яненко. Вона відправилася в школу на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Даша була убита і скинута в вигрібну яму на території сусідського будинку. У цьому злочині зізнався 22-річний сусід дівчинки Микола Тарасов.

Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їх син, і навіть пройшли детектор брехні. Однак, їм влаштували цькування в рідному селі.

Пізніше Тарасов повідомив, що не винен, а зізнався у вбивстві дівчинки під тортурами поліцейських.

У січні 2020 року в адміністрації СІЗО повідомили, що Тарасову загрожує небезпека з боку інших ув'язнених.

У рідному селі Іванівка вбитій дівчинці поставили пам'ятник у вигляді янгола.

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