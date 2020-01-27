Поліцейські знайшли тіло жителя Одеси, який загодково загинув. Фото

На Одещині правоохоронці встановлюють обставини смерті 39-річного одесита, тіло якого знайшли 27 січня на узбіччі київської траси біля села Болгарка.

У загиблого були виявлені пошкодження, характерні для ДТП. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У поліції додали, що автомобіль, який збив загиблого, з місця пригоди зник. Вживаються заходи щодо його розшуку.

За фактом смерті одесита відкрито кримінальне провадження.

Поліцейські знайшли тіло жителя Одеси, який загадково загинув od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою неподалік від місця масштабної ДТП з рейсовим автобусом "Автолюкс" 27 січня відбулася ще одна смертельна аварія.

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