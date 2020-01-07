Покликав в гості: під Одесою чоловік зґвалтував школярку

Житель села в Окнянскому районі Одещини зґвалтував 14-річну дівчинку.

Про зґвалтування неповнолітньої в поліцію повідомила старша сестра дівчинки, якій та довірилася. Про це йдеться на сайті ГУ Нацполіції в Одеській області.

За словами школярки, коли вона була в гостях у 24-річного односельчанина, чоловік пригостив її пивом, а потім, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував.

"Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.152 Кримінального кодексу України – "Згвалтування". Потерпілу оглянули лікарі, поліцейські вилучили з місця події речові докази, які направили на експертне дослідження", – повідомили в поліції .

Підозрюваного затримали. З'ясувалося, що раніше він вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин. За зґвалтування неповнолітньої законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Під Одесою чоловік зґвалтував школярку uezd.com.ua

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