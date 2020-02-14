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14 лютого • оновлено в 13:44
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Покарають всіх: поліцейських в Одесі жорстко відчитали за скандал з пограбуванням незрячих

1.6т
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В Одесі звільнять не тільки поліцейських, які під час обшуку обікрали підприємство незрячих, але і їх безпосередніх керівників.

Про це 14 лютого повідомив заступник начальника поліції Одеської області Іван Іщенко під час наради з керівництвом управління – передає пресслужба регіонального ГУНП.

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Він підкреслив, що будь-яка подібна ситуація дискредитує не тільки її учасників, а й всю поліцію в цілому.

"Постійно працюйте зі своїм особовим складом, цікавтеся не тільки його службовими справами, а й життям. Ще раз підкреслюю, що ви несете відповідальність за своїх підлеглих. І будь-який їхній вчинок, дискредитує звання поліцейського, буде каратися жорстко і безкомпромісно: звільненням з поліції самого порушника і позбавленням посади його безпосереднього керівника ", – сказав Іщенко.

Іван Іщенко

Іван Іщенко

od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поліцейські під час обшуку обікрали підприємство, скориставшись тим, що на ньому працювали незрячі люди. Але копи не помітили відеокамеру, яка це зафіксувала.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
Національна поліція України новини Одеси
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Махно Володимир
Махно Володимир
респект! так и надо! все..менты, мусора канул в лета! пора все делать законно и цивилизованно!
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Новиков Алек
Новиков Алек
избить вшестером одного, напасть на стариков, украсть у слепых -как это по украински
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