Покарають всіх: поліцейських в Одесі жорстко відчитали за скандал з пограбуванням незрячих

В Одесі звільнять не тільки поліцейських, які під час обшуку обікрали підприємство незрячих, але і їх безпосередніх керівників.

Про це 14 лютого повідомив заступник начальника поліції Одеської області Іван Іщенко під час наради з керівництвом управління – передає пресслужба регіонального ГУНП.

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Він підкреслив, що будь-яка подібна ситуація дискредитує не тільки її учасників, а й всю поліцію в цілому.

"Постійно працюйте зі своїм особовим складом, цікавтеся не тільки його службовими справами, а й життям. Ще раз підкреслюю, що ви несете відповідальність за своїх підлеглих. І будь-який їхній вчинок, дискредитує звання поліцейського, буде каратися жорстко і безкомпромісно: звільненням з поліції самого порушника і позбавленням посади його безпосереднього керівника ", – сказав Іщенко.

Іван Іщенко od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поліцейські під час обшуку обікрали підприємство, скориставшись тим, що на ньому працювали незрячі люди. Але копи не помітили відеокамеру, яка це зафіксувала.

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