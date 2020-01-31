Погрожував убити: на Одещині рецидивіст накинувся з ножем на поліцейського

В Одеській області п'яний рецидивіст кидався з ножем на поліцейського, погрожуючи зарізати його. Правоохоронець перебував при виконанні службових обов'язків. А нетверезого дебошира довелося затримати і помістити в ізолятор тимчасового утримання.

Інцидент стався в селищі Миколаївка Миколаївського району Одеської області, повідомили в прес-службі обласної поліції.

Все почалося з того, що агресивно налаштований 52-річний місцевий житель почав погрожувати поліцейським, які біля входу до місцевого відділення поліції. Чоловік не реагував на зауваження. А коли його спробував урезонити дільничний, який ніс службу в складі добового наряду, порушник кинувся на нього з ножем, погрожуючи вбити.

Правоохоронцям довелося затримати зловмисника, який, як виявилося, раніше був неодноразово судимий. Зокрема, затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за статтями 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) КК України.

На цей раз кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 345 КК України (погроза вбивством або насильством або знищенням майна щодо правоохоронця). Ступінь провини і міру покарання для затриманого встановить суд. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

На Одещині рецидивіст накинувся з ножем на поліцейського (ілюстрація) ІА PrimaMedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізмаїльський суд Одеської області засудив 63-річного педофіла, який влітку минулого року зґвалтував 9-річного хлопчика, до 11 років в'язниці. Слідство встановило, що в липні 2019 роки 9-річний хлопчик прийшов порибалити на ставок. В цей час до нього ззаду підкрався охоронець водойми, закрив рот рукою, відтягнув в свою сторожку і згвалтував. До правоохоронців звернувся дядько постраждалого, у якого дитина була в гостях. Поліція затримала педофіла у нього вдома в сусідньому селі.

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