Погрожували пістолетом: з'явилося відео пограбування ювелірки на Одещині

В інтернеті з'явилося відео зухвалого пограбування ювелірного магазину в райцентрі Татарбунари на Одещині, який стався вранці 14 січня.

Троє озброєних пістолетами чоловіків в масках увірвалися в магазин "Золото" близько 8 години ранку. Кілька відео з камер спостереження опублікувало видання "Думська" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пограбування ювелірного магазину в Татарбунарах (скріншот відео)

Погрожуючи співробітникам магазину пістолетом, вони забрали гроші і ювелірні прикраси, після чого зникли на автомобілі Audi зеленого кольору, виїхавши в напрямку райцентру Сарата.

Грабіжники втекли на автомобілі Audi Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в зв'язку з цим поліція Одеської області оголосила оперативний план "Сирена". Це комплекс спеціальних заходів, відповідно до яких по тривозі піднімається особовий склад підрозділів поліції і приступає до розшуку і затримання озброєних та інших особливо небезпечних злочинців.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!