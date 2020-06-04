12-річний хлопчик з Одеси, який за кермом батьківської BMW спровокував погоню з копами, з початку поточного року вже став фігурантом 10 кримінальних проваджень.

Про це ТСН розповіли правоохоронці. На рахунку неповнолітнього – крадіжки телефонів, гаманців, велосипеда та викрадення автомобіля.

Хлопчик з Одеси влаштував погоню з копами на BMW Скріншот

Зазначається, що за вісьмома провадженнями розслідування завершено, матеріали направлено до суду.

Крім того, викравши батьківську машину на єврономерах, хлопчик наїхав на свою маму. Вона опинилася на капоті BMW, проте по медичну допомогу не зверталася. Жінка відразу викликала поліцію, після чого почалася гонитва за порушником.

Погоня в Одесі за 12-річним хлопчиком

Для кращого огляду за кермом школяр сів на місці водія "євробляхи" на великій подушці.

Як писав OBOZREVATEL, під час погоні в Одесі 12-річний хлопчик врізався у стовп і замкнувся в авто. "Євробляху" оточили поліцейські та перехожі, але малолітній водій здав назад і знову почав тікати від переслідувачів.