Погодний армагедон в Одесі: всі подробиці і фото руйнувань

Сильний шквальний вітер, що обрушився на Одесу вранці 24 лютого, став причиною безлічі НП в різних частинах міста.

Відомо про смерть однієї жінки і важкі травми у ще однієї, що опинилася під завалами будинку. Постраждали десятки автомобілів і сотні дерев, місту завдано величезної шкоди, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися наслідки негоди, доскрольте сторінку до кінця)

Наслідки урагану в Одесі Odessa Online

Синоптики попередили, що стихія вируватиме до вечора понеділка, а пориви вітру досягнуть 28-30 м/с.

Станом на 15:30 відомо, що в Одесі впало 147 дерев і великих гілок на вулицях Заболотного, Давида Ойстраха, проспекті Добровольського, Комітетській, Митракова, Жуковського, Троїцькій, Шишова, Малій Арнаутській, Прохівській, Миколаївській дорозі, Базарній, Бочарова, Артилерійській, Польській, Катерининській, Космонавтів, Іцхака Рабина, Довженка, Генерала Петрова, Садовій, Кримській, Керченській.

Аварійні бригади комунальних служб усувають наслідки негоди. Зокрема, кілька дерев впали на проїжджу частину в різних районах міста, заблокувавши автомобільний рух. Також дерево на трамвайній колії на вул.Пастера і білборд, що звалився в Чорноморці, зупинили рух трьох трамвайних маршрутів – №3, 27 і 28.

На вулиці Ніжинській впало дерево, що вбило літню одеситку. На Молдаванці ураган обрушив житловий будинок: під його завалами знаходиться жінка-інвалід.

Крім того, на ул.Марсельскій в Одесі зірвало конструкцію зупинкового комплексу. Шквальний вітер кинув її на парковку місцевого торгового центру: в результаті пошкоджені кілька автомобілів.

На Маразліївській злетіли з даху алюмінієві труби та проткнули позашляховик.

На Хаджибейському лимані піднявся сильний шторм, в результаті чого хвилі залили Об'їзну дорогу Одеси.

В Одеській області буря зірвала дахи з Будинку культури Ананьєва і покрівлю адмінбудівлі РЕМ в Подольську.

Мерія Одеси звернулася до городян і гостей міста з проханням максимально обмежити перебування на вулиці, а також не залишати свої автомобілі під деревами та лініями електропередач.

На трасі під Одесою сильний вітер став причиною піщаної бурі.

Наслідки урагану в Одесі

Наслідки урагану в Одесі Odessa Online

Наслідки урагану в Одесі Одесса.Інфо

Наслідки урагану в Одесі Траса Е-95

Наслідки урагану в Одесі Думська

Наслідки урагану в Одесі Думська

Наслідки урагану в Одесі Думська

Наслідки урагану в Одесі Думська

Наслідки урагану в Одесі Думська

Наслідки урагану в Одесі Думська

Наслідки урагану в Одесі Думська

Наслідки урагану в Одесі Думська

Наслідки урагану в Одесі Думська

Наслідки урагану в Одесі Думська

На вулиці Водопровідній яке звалилося дерево перекрило проїжджу частину в районі "Червоного хреста", заблокувавши рух автомобілів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Одесу накрило відразу відразу три циклони.

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