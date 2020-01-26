Плакали і кликали на допомогу: в Одесі горе-мати на дві доби кинула дітей одних вдома

Молода одеситка замкнула своїх малолітніх дітей в квартирі на дві доби, а сама пішла "відпочивати".

Щоб вибратися із зачиненої квартири, старший хлопчик відкрив вікно і намагався стрибнути з четвертого поверху, повідомляє пресслужба Управління патрульної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Одеситка на дві доби замкнула дітей в квартирі і пішла гуляти 05161.com.ua

У поліції розповіли, що на спецлінію "102" звернулися жителі багатоквартирного будинку на ул.Семінарскій, які повідомили про покинутих дітей в сусідній квартирі.

Патрульні прибули за адресою і почали опитувати заявника і сусідів. Жінка розповіла інспекторам, що її сусідка закрила дітей одних в квартирі, потім пішла і до сих пір не повернулася. 10-річний і 3-річний хлопчики, залишившись без нагляду дорослих, плакали і просили про допомогу. За словами сусідів, щоб хоч якось вибратися із зачиненої квартири, старший хлопчик відкрив вікно і намагався стрибнути вниз.

Після численних спроб патрульні все ж змогли зв'язатися з горе-матір'ю по телефону. Жінка повернулася додому п'яна.

Відкривши квартиру, поліцейські жахнулися умовами, в яких живуть діти. Скрізь був бруд і неприємний запах.

На місце події були викликані інспектор ювенальної превенції і фахівець територіального відділу з прав дітей, які склали акт обстеження житлових умов, де живуть діти.

Також на 30-річну жінку склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання батьківських обов'язків по вихованню дітей.

Одеситка на дві доби замкнула дітей в квартирі і пішла гуляти Патрульна поліція Одеси

Одеситка на дві доби замкнула дітей в квартирі і пішла гуляти Патрульна поліція Одеси

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