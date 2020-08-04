Після банкету в ресторані Одеси до лікарні потрапили шестеро людей: серед них – дитина

Юрій Сергієнко Події 17:44, 4.08.2020 Оновлено: 18:04, 4.08.2020

В одному з ресторанів Одеси трапилося масове отруєння – з діагнозом сальмонельоз госпіталізовано шестеро людей.

Про це "Думской" повідомив заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв. Він уточнив, що постраждали п'ятеро дорослих і одна дитина.

В обласному управлінні Держпродспоживслужби зазначили, що 29 липня люди були присутні на банкеті, а вже наступного дня у них піднялася температура, з'явилися болі в животі, почалися блювота та діарея.

В одеському ресторані знайшли безліч порушень

У результаті проведеної перевірки в ресторані було виявлено безліч порушень. Наприклад, м'ясо, морепродукти та яйця зберігалися без необхідного маркування та без дотримання температурного режиму.

Також брудне обладнання та інвентар ресторану були в захаращених приміщеннях, а посуд стояв на дерев'яних поверхнях, що заборонено нормами.

У результаті ресторан тимчасово закрили, а продукти вилучили.

Видання уточнює, що йдеться про банкетну залу "Ошн-Тошн" на вулиці Торговій, 1.

В одеському ресторані знайшли безліч порушень

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 2 липня в селищі міського типу Кирилівка Запорізької області на базі відпочинку відбулося масове отруєння дітей із Дніпра.

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