Пішов як Герой: в Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним

В Одесі попрощалися зі співробітником ДСНС Сергієм Шатохіним, загиблим від падіння з висоти під час евакуації студентів з палаючого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня.

Як пише Dumskaya, провести героя в останній шлях до Спасо-Преображенського собору в Одесі прийшли сотні людей – рідні та близькі, керівники області, товариші по службі і багато небайдужих одеситів.

В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним dumskaya.net

"Сергій був дуже порядною людиною, готовою завжди прийти на допомогу. Він жив так і загинув так", – розповіли його товариші по службі.

4 грудня 43-річний рятувальник Сергій Шатохін по драбині ліз на третій поверх будинку, що горів на Троїцькій з боку двору. У цей момент з вікна, рятуючись від вогню, вистрибнула студентка, яка збила його зі сходів, і вони обидва впали вниз, проломивши дах прибудови.

Сергій отримав важку черепно-мозкову травму. Він впав у кому і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. О 18:35 7 грудня Сергій помер в лікарні, не виходячи з коми. У нього залишилися дружина і троє дітей.

10 грудня Сергія Шатохіна поховають у його рідному селі Градениці Біляївського району Одеської області.

Загиблому "при виконанні" рятівнику керівництво країни обіцяє присвоїти звання Героя України.

В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним dumskaya.net

В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним dumskaya.net

В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним dumskaya.net

В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним dumskaya.net

В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним dumskaya.net

В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним dumskaya.net

В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним dumskaya.net

В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним dumskaya.net

В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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