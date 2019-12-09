Пішов як Герой: в Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним

В Одесі попрощалися зі співробітником ДСНС Сергієм Шатохіним, загиблим від падіння з висоти під час евакуації студентів з палаючого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня.
Як пише Dumskaya, провести героя в останній шлях до Спасо-Преображенського собору в Одесі прийшли сотні людей – рідні та близькі, керівники області, товариші по службі і багато небайдужих одеситів.
В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним
dumskaya.net
"Сергій був дуже порядною людиною, готовою завжди прийти на допомогу. Він жив так і загинув так", – розповіли його товариші по службі.
4 грудня 43-річний рятувальник Сергій Шатохін по драбині ліз на третій поверх будинку, що горів на Троїцькій з боку двору. У цей момент з вікна, рятуючись від вогню, вистрибнула студентка, яка збила його зі сходів, і вони обидва впали вниз, проломивши дах прибудови.
Сергій отримав важку черепно-мозкову травму. Він впав у кому і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. О 18:35 7 грудня Сергій помер в лікарні, не виходячи з коми. У нього залишилися дружина і троє дітей.
10 грудня Сергія Шатохіна поховають у його рідному селі Градениці Біляївського району Одеської області.
Загиблому "при виконанні" рятівнику керівництво країни обіцяє присвоїти звання Героя України.
В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним
dumskaya.net
В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним
dumskaya.net
В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним
dumskaya.net
В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним
dumskaya.net
В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним
dumskaya.net
В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним
dumskaya.net
В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним
dumskaya.net
В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним
dumskaya.net
В Одесі попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним
dumskaya.net
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. В результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
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