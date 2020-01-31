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31 січня • оновлено в 12:07
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Пішохід загинув під колесами авто під Одесою. фото

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В Одеській області на київській трасі під колесами автомобіля загинув чоловік. Він перебігав дорогу в невстановленому місці.

Аварія трапилася ввечері 30 січня біля Клеверного мосту на трасі Київ-Одеса при в'їзді в Одесу, повідомили в прес-службі обласної поліції (щоб переглянути фото, доскролльте сторінку до кінця).

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Як було встановлено, 32-річний водій позашляховика Toyota, рухаючись в напрямку столиці, збив чоловіка, який несподівано вибіг на дорогу. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Водій іномарки сам викликав поліцію.

Особа загиблого встановлюється.

Пішохід загинув під колесами авто під Одесою

Пішохід загинув під колесами авто під Одесою

od.npu.gov.ua

Вирішується питання про внесення відомостей в ЕРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом). Якщо вину водія іномарки доведе суд, йому загрожує до 8 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 січня на київській трасі поблизу селища Дачне під Одесою сталася масштабна ДТП за участю рейсового автобуса "Автолюкс", декількох легковиків і вантажівок. Всього зіткнулися 11 транспортних засобів. В результаті аварії, яка сталася в умовах сильного туману, загинув водій автобуса.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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