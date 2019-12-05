Підпал? У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

У поліції Одеси розглядають дві версії пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу – це замикання електропроводки й підпал.
В процесі допиту свідків і перегляду відео з камер спостереження було встановлено, що осередок займання розташовувався в кабінеті завідувачки коледжу, Любові Кочерги, на третьому поверсі будівлі. Про це під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив начальник Одеського обласного управління поліції Олег Бех, – передає кореспондент OBOZREVATEL.
Згідно зі свідченнями Кочерги, пожежа справді почалася у неї в кабінеті під підвіконням, де була встановлена розетка. Коли вона побачила дим, одразу зателефонувала 103 і почала евакуацію.
"Завідувачка підтверджує, що в її кабінеті задимлення почалося біля підвіконня – там, де розміщена розетка. Був увімкнений комп'ютер і принтер – з цієї стіни й пішло задимлення, а потім почалося загоряння. О 10:04 стало відомо про задимлення і почалася евакуація. Але у нас є багато питань щодо цього. Слідчо-оперативна група буде збирати речові докази", – сказав начальник одеської поліції Олег Бех.
За інформацією начальника ДСНС у Одеській області Віктора Федорчака, пожежна сигналізація в коледжі була, але поки немає інформації про її справність.
У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі
Odessa.online
У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі
Odessa.online
У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі
Odessa.online
У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі
Odessa.online
У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі
Odessa.online
У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі
Odessa.online
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25, вранці 4 грудня. Внаслідок НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 людей.
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