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5 грудня • оновлено в 14:49
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Підпал? У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

1.3т
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У поліції Одеси розглядають дві версії пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу – це замикання електропроводки й підпал.

В процесі допиту свідків і перегляду відео з камер спостереження було встановлено, що осередок займання розташовувався в кабінеті завідувачки коледжу, Любові Кочерги, на третьому поверсі будівлі. Про це під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив начальник Одеського обласного управління поліції Олег Бех, – передає кореспондент OBOZREVATEL.

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Згідно зі свідченнями Кочерги, пожежа справді почалася у неї в кабінеті під підвіконням, де була встановлена розетка. Коли вона побачила дим, одразу зателефонувала 103 і почала евакуацію.

"Завідувачка підтверджує, що в її кабінеті задимлення почалося біля підвіконня – там, де розміщена розетка. Був увімкнений комп'ютер і принтер – з цієї стіни й пішло задимлення, а потім почалося загоряння. О 10:04 стало відомо про задимлення і почалася евакуація. Але у нас є багато питань щодо цього. Слідчо-оперативна група буде збирати речові докази", – сказав начальник одеської поліції Олег Бех.

За інформацією начальника ДСНС у Одеській області Віктора Федорчака, пожежна сигналізація в коледжі була, але поки немає інформації про її справність.

У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

Odessa.online

У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

Odessa.online

У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

Odessa.online

У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

Odessa.online

У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

Odessa.online

У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

У поліції озвучили версії вогненної трагедії в Одесі

Odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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