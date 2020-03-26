Трьом іноземцям, які минулої осені влаштували криваву різанину в центрі Одеси, убивши двох людей, загрожує довічне позбавлення волі.

Одеська поліція завершила розслідування обставин трагедії і передала матеріали справи до суду, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Підозрюваним, які з моменту затримання (відразу після злочину) знаходяться в СІЗО, інкримінують умисне вбивство, замах на вбивство та хуліганство.

Нагадаємо, в кінці жовтня минулого року в центрі Одеси (в 200 метрах від райвідділу поліції) компанія іноземців спровокувала конфлікт з випадковими перехожими, в результаті чого було травмовано троє людей, двоє з яких померли.

Компанія іноземних студентів затіяла конфлікт, а потім і бійку з трьома одеситами, один з яких миттєво уклав призвідника в нокаут. Його привели до тями друзі, після чого іноземці побігли за підмогою в розташовану поруч точку з шаурмою.

Незабаром після цього одеситів наздогнали опоненти, один з яких відразу пустив в хід величезний ніж для оброблення м'яса. Він завдав "автору" нокауту удар в серце, від чого той помер миттєво. Після цього іноземець намагався підрізати інших одеситів. Він поранив одного з них, але в якийсь момент під руку йому попався співвітчизник, якого він поранив смертельно.

Підозрюваним у страшній різанині в центрі Одеси іноземцям загрожує довічне Dumskaya

Підозрюваним у страшній різанині в центрі Одеси іноземцям загрожує довічне Dumskaya

Підозрюваним у страшній різанині в центрі Одеси іноземцям загрожує довічне Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд виправдав колишнього начальника СІЗО м.Одеси, в якому в серпні 2017 роки ув'язнений убив і розчленував співробітницю установи.

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