Під Одесою зневірені люди захопили будівлю мерії. Фото, відео

Десятки жителів міста-супутника Одеси Чорноморська, у будинках котрих багато діб відсутні опалення та електрика за температури повітря на вулиці -1, з вівторка, 26 листопада, живуть у будинку місцевої міськради.

Мешканці мікрорайону на вулиці Парусній, серед яких багато сімей із дітьми, прийшли туди в надії поспілкуватися з міською владою і попросити їх про допомогу. Оскільки керівники міста не пішли на контакт, чорноморці вирішили заночувати в будівлі. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Станом на 14:00 середи, 27 листопада, у приймальні міської ради продовжують перебувати містяни, незважаючи на численні спроби охорони вигнати їх на вулицю. Їхні діти робили уроки, лікувалися і навіть святкували день народження в будинку мерії.

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Стало відомо, що опалення в оселях чорноморців зникло через поломку кабелю в приватній котельні, що опалює їхні будинки. Мешканці мікрорайону вже зібрали 570 тисяч гривень на ремонт, однак їм потрібно ще щонайменше 300 тисяч гривень. За твердженням людей, без допомоги міської влади цю суму вони не знайдуть.

Жителі Чорноморська оселилися в мерії Faceebook Наталії Стеценко

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Міський голова Чорноморська Валерій Хмельнюк досі ніяк не відреагував на скандальну ситуацію.

Жителі Чорноморська оселилися в мерії Faceebook Наталії Стеценко

Жителі Чорноморська оселилися в мерії Faceebook Наталії Стеценко

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мерію Одеси прийшли з обшуками. Служба безпеки України підозрює керівників міста в привласненні 100 млн. гривень з міського бюджету.

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