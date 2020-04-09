В Одеській області знайдено тіло молодої жінки 1994 року народження, яка була на 8 місяці вагітності.

Труп знайдений пізно ввечері 8-го квітня в приватному будинку в селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області, пишуть з посиланням на власні джерела місцеві ЗМІ.

Причини і обставини смерті встановлюються.

Під Одесою знайдена мертвою вагітна жінка alternatyva.org

Під Одесою знайдена мертвою вагітна жінка alternatyva.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, з Одеського СІЗО "збирається" вийти на свободу ватажок розбійної банди, яка здійснила в Одесі більше 10 нападів. Громадянину Росії Гамзатов Салманову, якого шукають в РФ за вбивство, апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал