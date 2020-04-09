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9 квітня • оновлено в 17:26
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Під Одесою знайдена мертвою вагітна жінка

1.2т
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В Одеській області знайдено тіло молодої жінки 1994 року народження, яка була на 8 місяці вагітності.

Труп знайдений пізно ввечері 8-го квітня в приватному будинку в селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області, пишуть з посиланням на власні джерела місцеві ЗМІ.

Причини і обставини смерті встановлюються.

Під Одесою знайдена мертвою вагітна жінка

Під Одесою знайдена мертвою вагітна жінка

alternatyva.org

Під Одесою знайдена мертвою вагітна жінка

Під Одесою знайдена мертвою вагітна жінка

alternatyva.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, з Одеського СІЗО "збирається" вийти на свободу ватажок розбійної банди, яка здійснила в Одесі більше 10 нападів. Громадянину Росії Гамзатов Салманову, якого шукають в РФ за вбивство, апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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