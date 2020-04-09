В Одеській області знайдено тіло молодої жінки 1994 року народження, яка була на 8 місяці вагітності.
Труп знайдений пізно ввечері 8-го квітня в приватному будинку в селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області, пишуть з посиланням на власні джерела місцеві ЗМІ.
Причини і обставини смерті встановлюються.
Під Одесою знайдена мертвою вагітна жінка
alternatyva.org
Під Одесою знайдена мертвою вагітна жінка
alternatyva.org
Як повідомляв OBOZREVATEL, з Одеського СІЗО "збирається" вийти на свободу ватажок розбійної банди, яка здійснила в Одесі більше 10 нападів. Громадянину Росії Гамзатов Салманову, якого шукають в РФ за вбивство, апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.
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