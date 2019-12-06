Під Одесою жорстоко побили і пограбували іноземця: подробиці

Під Одесою на території садового товариства "Хаджибей" поблизу села Єгорівка Роздільнянського району невідомі скоїли розбійний напад на 59-річного громадянина Туреччини.

Зловмисники залізли в його будинок, побили та зв'язали свою жертву. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Злочинці забрали 100 тис. грн і зникли у невідомому напрямку. Їх розшукують.

Під Одесою жорстоко побили і пограбували іноземця politeka.net (Ілюстрація)

Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Вона передбачає до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі місцевий житель познайомився з бездомним, який живе на вулиці, випив з ним, а потім пограбував його, відібравши мобільний телефон.

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