Головна Новини
6 грудня • оновлено в 13:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Під Одесою жорстоко побили і пограбували іноземця: подробиці

460
Читати матеріал російською

Під Одесою на території садового товариства "Хаджибей" поблизу села Єгорівка Роздільнянського району невідомі скоїли розбійний напад на 59-річного громадянина Туреччини.

Зловмисники залізли в його будинок, побили та зв'язали свою жертву. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Новини
Спритний злодій з Одеси став зіркою мережі: відео пограбування

Злочинці забрали 100 тис. грн і зникли у невідомому напрямку. Їх розшукують.

Під Одесою жорстоко побили і пограбували іноземця

Під Одесою жорстоко побили і пограбували іноземця

politeka.net (Ілюстрація)

Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Вона передбачає до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі місцевий житель познайомився з бездомним, який живе на вулиці, випив з ним, а потім пограбував його, відібравши мобільний телефон.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси кримінал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги