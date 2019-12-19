Під Одесою збили чоловіка, який перебігав дорогу: моторошний момент потрапив на відео

Під Одесою в селі Фонтанка-3 19 грудня автомобіль збив чоловіка, який перебігав дорогу Одеса-Южне в недозволеному місці.

Про це повідомляє telegram-канал xydessa, який опублікував відео ДТП з камери спостереження (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За слова очевидців, чоловіка у непритомному стані забрала "швидка". У нього травма голови.

Під Одесою збили чоловіка, який перебігав дорогу xydessa / telegram

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на перехресті вулиці Грушевського та Ленінградського шосе Mitsybishi L 200 на повній швидкості "наздогнав" вантажівка DAF, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Водій кросовера загинув.

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