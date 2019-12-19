Головна Новини
19 грудня • оновлено в 11:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Під Одесою збили чоловіка, який перебігав дорогу: моторошний момент потрапив на відео

546
Читати матеріал російською

Під Одесою в селі Фонтанка-3 19 грудня автомобіль збив чоловіка, який перебігав дорогу Одеса-Южне в недозволеному місці.

Про це повідомляє telegram-канал xydessa, який опублікував відео ДТП з камери спостереження (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
Мати з дітьми потрапила в смертельну ДТП під Одесою: фото

За слова очевидців, чоловіка у непритомному стані забрала "швидка". У нього травма голови.

Під Одесою збили чоловіка, який перебігав дорогу

Під Одесою збили чоловіка, який перебігав дорогу

xydessa / telegram

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на перехресті вулиці Грушевського та Ленінградського шосе Mitsybishi L 200 на повній швидкості "наздогнав" вантажівка DAF, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Водій кросовера загинув.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги