Під Одесою влаштували криваву розправу над ветераном АТО. Відео 18+

Під Одесою в Подільську 6 січня жорстоко побили ветерана АТО Сашу Янгола. На нього напали ззаду двоє чоловіків і розбили голову.

Про це потерпілий повідомив на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами ветерана, поліція відпустила нападників, і вони вже приходили до нього додому з погрозами.

Правозахисник Ігор Кравець написав на своїй сторінці у Facebook, що побиття Саші Янгола має всі ознаки замовного і на ветерана АТО напали за його правозахисну діяльність.

Під Одесою влаштували криваву розправу над ветераном АТО Ігор Кравець/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, обвинуваченого в жорстокому вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника у червні 2017 року поблизу станції метро "Золоті ворота" у Києві Анатолія Чівікова засудили до 13 років позбавлення волі.

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