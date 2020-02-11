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11 лютого • оновлено в 17:27
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Під Одесою влаштували брутальне побоїще через пляшку пива: в мережу потрапило відео

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У селі Прилиманське на Одещині 10 лютого сталася масова бійка через пляшку пива.

Компанія молодих людей зчепилася з співробітниками одного з охоронних підприємств. Відповідне відео опубліковано на Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під Одесою вісім людей побилися через пляшку пива (ілюстрація)

Під Одесою вісім людей побилися через пляшку пива (ілюстрація)

24 канал

За словами потерпілих, група молоді ввечері вийшла провести друга на зупинку.

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"Під'їхала охорона "Центр" та докопалася за пляшку пива в руках одного з мужиків", – розповів очевидець.

У результаті конфлікт переріс у масову бійку за участю восьми чоловік. Один з постраждалих молодих людей отримав серйозні травми обличчя і його чекає операція, решта отримали хімічні опіки очей з газового балончика.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі сталося масове побоїще на дитячому хокейному матчі.

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Місце
Україна Одеса
Теги
пиво бійка з поліцейськими бійка новини Одеси
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