Підозрюваного у вбивстві колишнього мера Тирасполя Андрія Безбабченка судитимуть у Комінтернівському райсуді Одеської області. Прокуратура завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт відносно громадянина Молдови, якого звинувачують за цілим рядом статей, в тому числі, за трьома тяжкими.

Зокрема, затриманого підозрюють в організації розбійного нападу, викраденні людини та умисному вбивстві, повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Під Одесою судитимуть підозрюваного у вбивстві екс-мера Тирасполя deschide.md

За версією слідства, для підготовки та реалізації злочину іноземець привернув ще трьох людей, для кожного з яких передбачалася своя роль. У травні 2019 року, діючи за вказівками підозрюваного, спільники проникли в приватний будинок Андрія Безбабченка в Лиманському районі Одеської області. Вони побили господаря, а потім вивезли ще живого Безбабченка на його ж машині в сусіднє село і там вбили.

Про зникнення молдавського підприємця Андрія Безбабченка, який в 2012-2014 роках був мером столиці невизнаного Придністров'я, 22 травня цього року повідомила в поліцію його співмешканка. А наступного ранку його тіло знайшли в 5 кілометрах від будинку на покинутій території в селі Вапнярка. У вбитого були зв'язані руки, а на тілі були численні сліди тортур.

У липні правоохоронці затримали підозрюваного в організації цього нападу. Зловмисником виявився 56-річний громадянин Молдови, який вирішив заволодіти майном бізнесмена, для чого найняв трьох спільників. Напад закінчився вбивством, бо бажаного злочинці так і не отримали. З цієї ж причини Безбабченка катували.

Андрій Безбабченко Dumskaya

Під Одесою судитимуть підозрюваного у вбивстві екс-мера Тирасполя deschide.md

Під Одесою судитимуть підозрюваного у вбивстві екс-мера Тирасполя deschide.md

Справу було кваліфіковано правоохоронцями за ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, або вчинений організованою групою, з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підозрюваному в жорстокому вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою влітку цього року продовжили утримання під вартою. Миколу Тарасова перевели в Одеське СІЗО з Роздільнянського ІТУ, де він перебував під час слідства.

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