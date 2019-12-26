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26 грудня • оновлено в 12:36
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Під Одесою трапилася чергова смертельна пожежа

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В Одеській області сталася чергова смертельна пожежа. Займання в приватному будинку забрало життя квартиранта.

Повідомлення про пожежу надійшло на спецлінію "101" 25 грудня о 15:10. Загоряння сталося в селі Щербанка Роздільнянського району Одеської області, інформує прес-служба обласного управління ДСнС.

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Під Одесою сталася чергова смертельна пожежа

Під Одесою сталася чергова смертельна пожежа

press-center.news (ілюстрація)

Після прибуття на виклик рятувальники виявили, що горить майно у приватному одноповерховому житловому будинку. О 16:15 пожежу було повністю ліквідовано. Під час гасіння в одному з приміщень знайшли тіло загиблого чоловіка 1975 року народження, який знімав у будинку кімнату.

Попередня причина займання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі. Причина смерті та збитки встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі впізнали останню, 16-ту жертву пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Це директор Інституту морської біології НАН України Борис Александров. Відомо, що під час пожежі у 61-річного вченого стався напад і він впав на підлогу. Про це ще в момент задимлення повідомила його секретар Галина Іванович, яка просила допомоги.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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