Під Одесою п'яний водій побив поліцейського, який зупинив його машину

П'яний водій під Одесою побив поліцейського після вимоги показати водійське посвідчення.

Інцидент стався в ніч на 24 грудня на вулиці одного з сіл Біляївського району Одещини. Патрульні помітили автомобіль "ВАЗ", водій якого злісно порушував правила дорожнього руху, а у відповідь на вимогу зупинитися лише прискорив рух. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Одеській області.

Під Одесою п'яний водій побив поліцейського ГолосUA

Поліцейські наздогнали автомобіль тільки біля будинку правопорушника, де той зупинився і намагався сховатися.

"На прохання надати для перевірки посвідчення водія та документи на автомобіль 56-річний власник "Жигулів" відреагував агресивно. Почав погрожувати поліцейським, пошкодив одному з них формений одяг і несподівано вдарив головою в обличчя. У результаті поліцейський отримав забої обличчя і струс головного мозку", – розповіли в пресслужбі.

Щоб втихомирити порушника, правоохоронці бризнули йому в обличчя сльозогінним газом, а після наділи наручники.

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Зловмисника затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Київом п'яний чоловік напав на поліцію і громив автомобілі сокирою.

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