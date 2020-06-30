Під Одесою пронісся потужний смерч. Відео очевидців
Смерч під Одесою. 048 (Ілюстрація)
У вівторок, 30 червня, в Одеській області пронісся потужний смерч. Відео з місця події в мережі опублікували очевидці.
Як повідомляє 048, стихія вирувала в Саратському районі біля села Кулевча.
Про постраждалих від смерчу інформації не надходило. Однак раніше в ГУ ДСНС в Одеській області, оголосили "жовтий" рівень небезпеки.
Також за повідомленням синоптиків, вдень, 30 червня, в регіоні очікується короткочасний дощ, який може посилитися у другій половині дня.
Крім того, в Одеській області очікується підняття рівня води в Дністрі та Дунаї. У Біляївському районі рятувальники укріпили берег і готуються до паводку.
Як повідомляв OBOZREVATEL , заступник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України сказав, що країну накриють посухи, смерчі й урагани.