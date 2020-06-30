Під Одесою пронісся потужний смерч. Відео очевидців

У вівторок, 30 червня, в Одеській області пронісся потужний смерч. Відео з місця події в мережі опублікували очевидці.

Як повідомляє 048, стихія вирувала в Саратському районі біля села Кулевча.

Про постраждалих від смерчу інформації не надходило. Однак раніше в ГУ ДСНС в Одеській області, оголосили "жовтий" рівень небезпеки.

Також за повідомленням синоптиків, вдень, 30 червня, в регіоні очікується короткочасний дощ, який може посилитися у другій половині дня.

Крім того, в Одеській області очікується підняття рівня води в Дністрі та Дунаї. У Біляївському районі рятувальники укріпили берег і готуються до паводку.

Як повідомляв OBOZREVATEL , заступник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України сказав, що країну накриють посухи, смерчі й урагани.