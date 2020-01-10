Під Одесою поліція заборонила батькові спілкуватися з дітьми: що сталося

На Одещині в Ізмаїльському районі поліція заборонила 31-річному місцевому жителю на 10 днів наближатися до дітей і до дружини.
Таке покарання чоловікові винесли за те, що він протягом однієї доби двічі приходив п'яним додому і влаштовував скандали зі своєю колишньою 28-річною дружиною.
Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.
Крім того, в поліції розповіли, що під час другого візиту за день дебошир побив, крім матері, двох своїх синів. Хлопчикам всього 7 і 9 років.
Під Одесою поліція заборонила батькові спілкуватися з дітьми
depositphotos.com (Ілюстрація)
Правоохоронці склали на домашнього тирана адміністративний протокол і передали справу до суду. У найближчі 10 днів горе-батьку заборонено наближатися до побитих родичів.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, житель Одеської області взяв в заручники сестру і трьох племінників, погрожуючи сокирою. Неадеквату затримали бійці поліцейського спецназу.
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