Під Одесою поліція заборонила батькові спілкуватися з дітьми: що сталося

На Одещині в Ізмаїльському районі поліція заборонила 31-річному місцевому жителю на 10 днів наближатися до дітей і до дружини.

Таке покарання чоловікові винесли за те, що він протягом однієї доби двічі приходив п'яним додому і влаштовував скандали зі своєю колишньою 28-річною дружиною.

Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.

Крім того, в поліції розповіли, що під час другого візиту за день дебошир побив, крім матері, двох своїх синів. Хлопчикам всього 7 і 9 років.

Під Одесою поліція заборонила батькові спілкуватися з дітьми depositphotos.com (Ілюстрація)

Правоохоронці склали на домашнього тирана адміністративний протокол і передали справу до суду. У найближчі 10 днів горе-батьку заборонено наближатися до побитих родичів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, житель Одеської області взяв в заручники сестру і трьох племінників, погрожуючи сокирою. Неадеквату затримали бійці поліцейського спецназу.

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