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12 березня • оновлено в 23:29
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Під Одесою на ходу вщент згоріла маршрутка: пасажири встигли вибігти

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Пасажирський мікроавтобус, який прямував за маршрутом "Одеса-Ізмаїл" вдень 12 березня загорівся прямо на ходу і згорів дотла.

Надзвичайна подія сталася на 210 кілометрі автодороги Одеса-Рені, повідомляє пресцентр управління ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під Одесою на ходу вщент згоріла маршрутка

Під Одесою на ходу вщент згоріла маршрутка

ДСНС в Одеській області

У момент загоряння в салоні перебувало восьмеро пасажирів і водій. Всі вони самостійно вибралися з палаючого мікроавтобуса, ніхто не постраждав.

В даний час експерти встановлюють причину пожежі.

Під Одесою на ходу дотла згоріла маршрутка

Під Одесою на ходу дотла згоріла маршрутка

Під Одесою на ходу вщент згоріла маршрутка

Під Одесою на ходу вщент згоріла маршрутка

ДСНС в Одеській області

Як повідомляє раніше OBOZREVATEL, під Одесою маршрутка потрапила в жахливу ДТП: багато поранених.

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Україна Одеса
Теги
НП в Одесі новини Одеси ДТП в Одесі
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