Пасажирський мікроавтобус, який прямував за маршрутом "Одеса-Ізмаїл" вдень 12 березня загорівся прямо на ходу і згорів дотла.

Надзвичайна подія сталася на 210 кілометрі автодороги Одеса-Рені, повідомляє пресцентр управління ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під Одесою на ходу вщент згоріла маршрутка ДСНС в Одеській області

У момент загоряння в салоні перебувало восьмеро пасажирів і водій. Всі вони самостійно вибралися з палаючого мікроавтобуса, ніхто не постраждав.

В даний час експерти встановлюють причину пожежі.

Під Одесою на ходу дотла згоріла маршрутка

Під Одесою на ходу вщент згоріла маршрутка ДСНС в Одеській області

Як повідомляє раніше OBOZREVATEL, під Одесою маршрутка потрапила в жахливу ДТП: багато поранених.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!