Пасажирський мікроавтобус, який прямував за маршрутом "Одеса-Ізмаїл" вдень 12 березня загорівся прямо на ходу і згорів дотла.
Надзвичайна подія сталася на 210 кілометрі автодороги Одеса-Рені, повідомляє пресцентр управління ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Під Одесою на ходу вщент згоріла маршрутка
ДСНС в Одеській області
У момент загоряння в салоні перебувало восьмеро пасажирів і водій. Всі вони самостійно вибралися з палаючого мікроавтобуса, ніхто не постраждав.
В даний час експерти встановлюють причину пожежі.
Під Одесою на ходу дотла згоріла маршрутка
Під Одесою на ходу вщент згоріла маршрутка
ДСНС в Одеській області
Як повідомляє раніше OBOZREVATEL, під Одесою маршрутка потрапила в жахливу ДТП: багато поранених.
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