Під Одесою діти заявили в поліцію на батьків: що трапилося

В Одеській області судитимуть батьків, які знущалися над своїми маленькими дітьми. Про постійний психологічний тиск із боку дорослих у поліцію заявили 9-річний хлопчик і його 8-річна сестра.

Регулярні знущання над дітьми довгий час тривали в місті Ізмаїл Одеської області, повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

36-річна мати і 48-річний тато двох неповнолітніх раніше неодноразово притягувалися до відповідальності за психологічне насильство над ними. Зокрема, подружжю вже було виписано кілька штрафів.

Під час чергового "виховного" процесу батьки знову почали нецензурно висловлюватися на адресу дітей, погрожуючи побити їх. Агресія дорослих майже дійшла до фізичного покарання, як раптом нетверезий батько на очах сина й доньки почав штовхати їхню матір. Вона спробувала дати відсіч, а коли між ними зав'язалася бійка, переляканий хлопчик зміг зателефонувати в поліцію.

За домашнє насильство над дітьми на подружжя складено адміністративні протоколи за ч.2 ст.173-2 КУпАП (домашнє насильство, внаслідок якого потерпілому могла бути заподіяна фізична або психологічна травма).

З огляду на те, що горе-батьки залучалися до відповідальності за аналогічне правопорушення менш ніж рік тому, цього разу їм загрожує штраф у розмірі від 20 до 40 мінімумів доходів громадян. Скільки саме заплатять вони за знущання над власними дітьми, визначить суд.

Під Одесою діти заявили в поліцію на батьків od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, одеська поліція затримала горе-матір, яка в одній з лікарень ледь не вбила свого 5-місячного сина. 33-річна жінка в найближчому магазині купила пляшку горілки й випила її в лікарняній палаті. У цей час її син почав плакати. Щоб він не заважав, жінка накрила обличчя малюка подушкою

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