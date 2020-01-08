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8 січня • оновлено в 14:49
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Під Одесою чоловік взяв у заручники сестру з дітьми: спецназ пішов на штурм

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Житель Одеської області взяв в заручники сестру і трьох племінників, погрожуючи сокирою. Неадеквата затримали бійці поліцейського спецназу.

Інцидент стався в одному з сіл Овідіопольського району Одеської області в ніч на 8 січня. 21-річний чоловік замкнув в будинку сестру з трьома малолітніми дітьми і погрожував розправитися з ними за допомогою сокири і ножа, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Під Одесою чоловік взяв у заручники сестру з дітьми

Під Одесою чоловік взяв у заручники сестру з дітьми

mybelovo.ru (іллюсттрація)

На вимогу правоохоронців відкрити двері і випустити заручників зловмисник не відреагував. Замість цього він замкнувся в будинку, після чого став погрожувати розправою і поліцейським.

Щоб не допустити загострення ситуації, на місце події прибули бійці батальйону поліції особливого призначення. Завдяки їх злагодженим діям жінку з дітьми звільнили і затримали їх агресивного родича. Правоохоронцям затриманий пояснив, що був ображений на сестру, яка не пустила його переночувати після сварки з матір'ю.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 345 КК України (Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Люстдорфської дорозі неадекватний парубок лазив по балконах і голосно кричав. Місцеві жителі зателефонували в поліцію. Екіпаж, який прибув за викликом, змушений був просити підкріплення.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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