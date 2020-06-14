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14 червня • оновлено в 13:59
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Під час змагань під Одесою пропала спортсменка: забіг закінчився лікарнею

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В Одеській області під час ультрамарафону зникла одна з його учасниць, член збірної України з добового бігу Катерина Катющева. Спочатку підозрювали, що дівчину викрали, однак з'ясувалося, що вона потрапила до лікарні.

Катющеву знайшли без свідомості ближче до ночі і госпіталізували, повідомляється на сайті Національної поліції Одеської області (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новинаудо кінця).

Дівчина є членом збірної України з добового бігу

Дівчина є членом збірної України з добового бігу

Instargam Катерини Катющевой

Дівчина є членом збірної України з добового бігу

Дівчина є членом збірної України з добового бігу

Instargam Катерини Катющевой

Дівчину знайшли біля водойми. Зазначається, що спортсменка отримала тепловий удар і переохолодження, оскільки пролежала до ночі. Наразі стан її здоров'я покращується.

Стан здоров'я Катерини Катющевой поліпшується

Стан здоров'я Катерини Катющевой поліпшується

odessitua.com

"Катю знайшли за маршрутом забігу. Вона в лікарні приходить до тями", – написав у Facebook учасник марафону Игорь Мишко.

Під час змагань під Одесою пропала спортсменка: забіг закінчився лікарнею

Facebook Ігоря Мишко

Спочатку підозрювали, що дівчину викрали на автомобілі. На її пошуки були направлені співробітники поліції, кінологи, спецпідрозділ ГУ НП з приладами нічного бачення і прокуратура. Пошукова операція тривала до ночі і завершилися після того, як правоохоронці підключили фахівців кримінальної блоку.

До пошуку залучали спецпідрозділ поліції

До пошуку залучали спецпідрозділ поліції

Національна поліція

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі Дніпропетровської області зник 51-річний Шепута Дмитро Юрійовича. Чоловік пішов з дому в невідомому напрямку 7 червня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Одеса
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